专栏：想失去听力. June. 03, 2020 07:31. . 电影结束后，片尾字幕上出现了陌生的献词。“献给用眼睛说话和聆听的母亲和父亲”。那么导演的父母和电影中的父母一样，也是听不到、不能说话的聋人吗？导演也像电影主人公少女一样，想成为听不到也不能说话的人呢？ 最近上映的金振有导演的电影《宝莉》就是从这里出发的。家人中唯一不是聋人的宝莉，每天都祈祷着自己能失去声音(听力)。看到母亲和父亲、弟弟用手势沟通的样子，既羡慕又疏远。这说明她很天真。祷告没有回应，宝莉戴上耳机，尽量提高音量，但并不如意。宝莉最终跳入大海。这是为了让自己的听力像经常下海捡海物的海女的耳朵一样听不清。即便如此，也不会发生成为聋人的事情，但宝莉会装作听不到声音，不会说话，体验作为聋人的生活。 说起这部讲述残疾人家庭的电影，似乎可以证明伤痛，呼吁观众的同情心，但《宝莉》却完全不是这样。电影安静地说服人们，他们的生活需要的不是同情，而是如实地照顾他们。认为残疾人不同是一种差别对待。影片展示了残疾人家庭与其他家庭没有什么不同，或许他们用一种更极端、更温暖的爱来相互包容，见证他们的生活与其他普通人的生活没有太大差别。其证词具有叙事的权威。因为导演本人也经历过这样的生活，所以这是可行的权威。像宝莉一样，导演的父母也是聋人。而且像宝莉一样，导演小时候也想要失去听力。重要的不是伤痛或绝望，而是想要融入家庭之爱，想失去听力。这就是这部电影不是讲述歧视或伤害，而是关于爱的原因。文学评论家•全北大学教授

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