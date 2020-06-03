参与“G7+”是超越美中新冷战的外交力试验台. June. 03, 2020 07:32. . 文在寅总统对美国总统特朗普邀请他参加七国集团（G7）峰会表示“乐意前往”。特朗普总统1日在韩美首脑通话中重申，“G7是旧体制”，正在寻求扩大方案。青瓦台昨天表示：“如果文在寅总统访美成行，他将成为G11或G12的正式成员，而不是临时参与的‘观察员’。” 在特朗普的邀请和文在寅的接受后，韩国参加“G7+”峰会似乎已经明朗化。当然，虽然目前还有尚未确定具体日程和形式的变数，但是由于已经接受今年G7东道主美国的邀请，文在寅总统将以高于观察员资格的身份参加。经济规模居世界第10位的韩国堂堂正正地登上了该站的位置。 当然，要想成为该俱乐部的正式成员，必须得到原成员国的同意。人们担心日本牵制韩国的参与，也对欧洲国家是否会轻易同意因入侵乌克兰而被驱逐的俄罗斯参与仍持疑问。甚至很多人观测说，这是即将迎来11月总统选举的特朗普为选举而进行的“外交秀”。特别是，可能会成为美国最近下功夫打造的反华联盟的配角，这不能不说是很大的负担。 尽管如此，参与G7+，可以提高韩国在国际社会中的发言权，同时也可以使韩国从一个安静的旁观者变成一个主要的玩家。韩国政府正在推进中国国家主席习近平年内访韩 在中美新冷战的漩涡中，韩国也可以起到说服双方妥协的作用。对于韩国政府来说，这似乎是重启停滞的朝鲜无核化协商的绝好机会。 问题在于是否具备了支撑这种期待的外交力量。近来的中美对抗，正是美国应对中国毫无顾忌的挑战、重组现有国际秩序的反击。对韩国来说，参与“G7+”和习主席访韩，既是两手的打糕，也是两手的定时炸弹。不成熟、迟钝的外交，稍有不慎就会被卷入美中冲突之中，成为只会招来误会和不信任的牺牲品。 不存在没有风险的机会。通过周密、灵活的应对减少危险、获得实际利益，这就是外交能力。此前，韩国一直被朝鲜问题牵着鼻子走，躲在“战略模糊性”的名下。就连国际合作、和平、人权等原则也犹犹豫豫、不敢轻易吐口。以“低调的外交”，不可能成为国际舞台上的玩家。韩国外交面临着真正的考验。

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