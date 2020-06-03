试探回归国内联赛的“排球女帝”金软景. June. 03, 2020 07:32. by 姜泓求 windup@donga.com. “排球女帝”金软景(32岁)真的会回到V联赛吗？ 据悉，韩国国家女排队队长金软景最近向原所属俱乐部兴国生命和韩国排球联盟(KOVO)咨询了回国的程序，因此结局备受关注。从2009年进军日本联赛开始，金软景在土耳其、中国等海外赛场征战了10多年，此次是首次具体谈及重返国内联赛。 金软景最近与土耳其伊萨奇巴希俱乐部的2年合同到期，成为了自由签约选手(FA)。虽然一直把欧洲、中国等放在优先顺序上讨论目的地，但情况并不如意。土耳其、意大利因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，联赛开幕前景不容乐观。虽然也有球队向她发出邀请，但并没有提出具体的条件。中国也是以国家队日程为中心运营联赛，所以还没有具体计划。如果联赛日程缩短，年薪等也会减少。 对于金软景来说，也许是最后一次的奥运会也是决定下一个目的地的重要因素。因为能否适应被推迟到明年举行的东京夏季奥运会，提高状态非常重要。此前，金软景从中国上海返回土耳其时也曾解释说：“与世界级水平的选手一起比赛，是为了配合奥运会提高竞技水平。”金软景最近也曾表示：“金钱方面不会看得太重。我会尽量选择一支能够帮助我做好身体管理，并提升自己状态的球队。”在新冠肺炎疫情在全世界范围内扩散的情况下，很难找到像国内一样方便进行状态管理的地方。 绊脚石也很多。金软景在海外是FA，但是在国内是任意退出的选手。要想回到国内，只能回到留洋前的原所属球队兴国生命队。还有年薪问题。据悉，金软景在土耳其的年薪为16亿~17亿韩元。目前，国内女选手能获得的最大金额为7亿韩元。但是金软景最多只能拿到6.5亿韩元(年薪4.5亿韩元，期权2亿韩元)。因为此前兴国生命队与双胞胎李在英(年薪4亿韩元，期权2亿韩元)、李多英(年薪3亿韩元，期权1亿韩元)姐妹签约时，5亿韩元期权帽中的3亿韩元被消耗殆尽。给一个队提供的23亿韩元工薪帽中，给3名选手支付超过70%的16.5亿韩元也会成为负担。因为剩下的13名选手(年薪总和只有6亿韩元)会感到相对的剥夺感。 兴国生命相关人士表示：“选手本人的意愿最为重要。将在接到选手的正式回归意向后进行具体的讨论。”究竟会做出怎样的选择呢？金软景一直表示，“最晚也会在6月末之前决定(球队)。”

한국어