参战勇士们的记忆. June. 02, 2020 07:42. . 外国人眼中的自己，在某些情况下是崭新的，但在某些情况下却是伤感情的。如果再受到一点伤害，就会愤怒地说这是种族歧视。参加韩国战争的外国士兵，大多数是美军，但从记录上看，一开始印象并不太好，但有时对韩国人的勤劳、聪明、献身的态度和勇气表示感叹，有时有些说法让我们听着有些不舒服。 就后者而言，现在很难判断这是基于白人优越主义或东方主义的偏见，还是当时的真实印象。只是，身处战场中心的士兵，往往只谈对紧急情况下所发生事情的感受，而不分析我们的情况或背景来写。这样的分析应该由比那个士兵更了解我们情况的我们来做。不是用愤怒或辩解，而是用冷静的视角。 给韩国军队留下批判性记录的人，也经常对在战场上遇到的某个将士表示善意或敬意。参加长津湖战斗的某士兵甚至说“韩国军没有帮助”，但在撤退途中遇到的一名在驻韩美军中服役的韩国人士兵而言，却留下了“是真正的战士”的印象。个人是优秀的，集体的评价却很低。是有情况的。韩国军队的武装和补给无法相提并论。就内在问题而言，对国家和军队缺乏信任，对军官缺乏信任。国家在理念上是分裂的。经历了战争，在这些方面建立起信任后，韩国军队的战斗力得到了快速发展。 这里所说的信任不是说精神上的信赖、战友的爱。无论是国家还是军队，组织上不可能没有矛盾和不满。在更大的风险面前，尽量减少这种矛盾，这种努力得到承认，这就是信任。现在我们的社会正走向反面。国家在助长矛盾，国民分帮结派，威胁对方。现在国力强大了，这种程度的傲慢还行吗？人类历史所指的答案是，“不是”。 历史学家

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