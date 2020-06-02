游戏软件的飞驰... 《天堂2M》全球谷歌App首季营收居首. June. 02, 2020 07:43. by 申武庆记者 yes@donga.com. 全球应用分析企业App Annie 1日表示，NCsoft制作的游戏《天堂2M》(照片)第一季度(1~3月)在全球谷歌Play应用市场的销售额中排名第一。 由于《天堂2M》目前只在国内提供服务，所以韩国用户的付费结算量较大。实际上，NCsoft第一季度的销售额为7311亿韩元，其中支付给谷歌、苹果的流通手续费就高达1678亿韩元(销售额的23%)。 在苹果的应用软件市场iOS应用商店中，中国版的《绝地求生》腾讯的《和平精英》占据榜首位置，而在Console体感游戏机任天堂SWITCH中任天堂的《动物森友会》占据榜首。 在韩国销售最多的游戏也是《天堂2M》，排在第二位的是NCsoft的《天堂M》，第三位是莉莉丝游戏公司的《万国觉醒Rise of Kindoms》。 韩国用户在新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)全面扩散的3月份，平均每周手机游戏下载次数达1340万件。与1月份(1170万件)相比增加了15%。 App Annie说：“消费者呆在家里的时间更多，正在寻求一种与他人沟通的新方法，随着移动设备变得易于接近，多玩游戏应用市场将继续成长。”

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