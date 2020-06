在“保持距离”的舞台上响起的圣歌. June. 02, 2020 07:43. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “为何列邦愤愤不平,百姓在无用的事情上浪费精力?” 这是《旧约圣经》的两部诗篇。“列邦的愤怒”非同寻常。世界最强的两个国家正在发出巨大的破裂声。2020年是列强展现新面貌的一年,期间的激烈角逐丝毫不亚于人类对抗新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒),也许这一年日后会被人们深深记住。 就像古代那样,两部诗篇在后世也经常被加上旋律,被称为歌曲。这是亨德尔•奥拉托里奥《梅西亚》第40首歌贝斯•阿里亚最熟悉的歌曲。还有代表英国文艺复兴音乐的作曲家托马斯•塔利斯(1505~1585年)作曲的圣歌。20世纪初,英国作曲家拉尔夫•邦威廉斯根据该圣歌的主题旋律,创作了一首《根据塔利斯主题的幻想曲》。细腻的弦乐部分向风琴一样,发出深沉的声音的浪潮。 5月29日,首尔市立交响乐团在首尔艺术殿堂音乐厅举行的演唱会“#托福”中演奏了这首歌。原计划在有限的观众面前演奏,但随着新冠肺炎疫情在首都地区扩散,在没有观众的情况下进行了在线转播。还引入了“在舞台上保持距离”方针。演奏者相隔1.5米以上坐在一起,演奏者和指挥家奥斯莫•本斯克则戴上了口罩。参加后半部莫扎特第39号交响曲演奏的管乐演奏家的周围还设置了透明板。 指挥家本斯克的心情应该是最复杂的。他除了在首尔市立交响乐团,还担任美国明尼苏达州交响乐团的音乐总监。该乐团所在的明尼阿波利斯最近因白人警察在逮捕黑人乔治•弗洛伊德的过程中致其死亡的事情而陷入火海。如今的“列强”们,在内部问题上也大病缠身。邦威廉斯编曲的文艺复兴圣歌深邃的音响超越沉思,像紧急的祈祷一样传来。 该演唱会可以在YouTube“首尔市立交响乐团”频道上欣赏。如果要想欣赏本威廉斯的《根据塔利斯主题的幻想曲》原曲,在YouTube上搜索“tallis why fum'th in fight”就可以听到。

