古典音乐界，不确定性导致的不安和疲劳感. June. 01, 2020 07:45. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 因席卷全球的新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)度过漫长的冬季后，开始伸懒腰的演出界随着蔓延至夜店俱乐部和物流中心的新冠肺炎疫情再扩散而再次萎缩。在无法预知未来的情况下，准备演出的企划公司和艺人们也感到疲惫不堪。 国立剧场和世宗文化会馆等国立、公立公演场在本月16日之前都不会营业。古典音乐等国内演出界的中枢—首尔艺术殿堂由于是财团法人体制运营，因此被排除在停业名单之外。但原计划在这里举行的国立、公立艺术团体的演出被取消。韩国交响乐团取消了原定于3日在艺术殿堂音乐厅举行的《浪漫的解释1》演出。此前，富川爱乐乐团也取消了原定5月30日在同一地点举行的《朴永民的马勒，大地之歌》演出。 国立芭蕾舞团在反复取消演出和延期之后，原定10日至14日在艺术殿堂歌剧院演出的芭蕾舞《吉赛尔》再次延期。此外，京畿艺术中心推迟原定于4日举行的“11点的古典音乐”演出等，地方自治团体运营的演出场地也接连取消演出。 民间演出团体的演出也受到了影响。原计划本月中旬在艺术殿堂主办一场民间乐团演出的某企划公司相关人士表示：“由于社会氛围比较紧张，很难以轻松的心态去演出，因此正在与乐团方面商议是否举行演出。” 演出界因4月出台的“保持生活距离”方针而大失活力。根据指南，坐在观众席上的观众要各留2米(至少1米)的距离。韩国演出艺术经营协会在5月11日发表的声明中称，“如果统一适用保持距离方针，民间演出企划公司不进行演出能带来利益，因此无法期待演出产业的东山再起。” 社交网络服务(SNS)上，取消演出的艺术家们正在叹息。最近取消演出的一位大提琴演奏家透露说，“虽然正在准备本月末的贝多芬诞辰250周年纪念演出，但是也要做好没有舞台可上的准备，所以非常疲劳。”钢琴家尹素荣在脸书上写道：“拉赫曼尼诺夫和贝多芬协奏曲演出等很多舞台在上半年接连被取消。重新准备了《舒伯特幻想曲》等舞台，在练习中又被取消。天天暗自伤心。作为钢琴家，我想尽快找回日常生活。”数十位演出负责人和艺术家对这段文字表示同感。

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