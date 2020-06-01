美中对决中的萨德变数、G7邀请函……不能草率作出选择，也不能被强制作出选择. June. 01, 2020 07:45. . 美国总统特朗普表示，将原定本月举行的七国集团（G7）峰会推迟到9月份举行，并希望邀请韩国、澳大利亚、俄罗斯和印度参加。他同时声称，“G7已经非常落后于时代。不能正确代表世界现状。”对此，青瓦台相关人士昨天仅表示：“事先没有接到通知”，“将与美国进行协商。” 韩国被邀请参加被称为“最发达国家俱乐部”的G7峰会是值得欢迎的事情。因为这标志着韩国的国际地位提高了。但这并不是一件值得高兴的事情。首先，特朗普总统的邀请似乎是尚未正式达成协议的即席式提议。尽管外界对超越现有G7打造新的“G11”充满期待，但无论如何，此次邀请听起来都意味着要召开暂时的“G7+”峰会。 更何况，这是在美中矛盾登峰造极的情况下发出的邀请函。白宫官员说，“特朗普希望将其他国家加入G7会议，以讨论有关中国的问题”。意思是说，其中包含着建立对抗战线向中国施压的意图。特朗普总统计划新邀请与会的澳大利亚、印度、日本都是都是美国牵制中国战略——印度太平洋战略的核心国家。如果韩国加入其中，韩中关系的恶化将不可避免。 韩国政府上个月28日召开外交战略调整综合分科会议，认为美中矛盾激化对韩国的影响有限。但是，就在第二天，中国就对更换在庆尚北道星州的萨德（THAAD，末段高空导弹防御系统）基地的老旧装备表示强烈反对，这不禁让人想起中国报复萨德的事态。 从美中贸易战争开始，到新冠病毒责任论、香港国家安全法矛盾，韩国一直维持着不站在任何一方的战略模糊性。对决越激烈，灰色地带的空间就越小。在美中对决中，朝核问题的解决也变得更加渺茫。 在安保同盟国和最大贸易国之间，韩国外交不能总是在沉默中权衡，期望矛盾消失。既不能草率作出选择，也不能被强迫作出选择。眼下，必须在集中外交力量管理美中新冷战给韩国带来的风险的同时，还要为生存和国家利益做出最好的选择。更不能错失时机。

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