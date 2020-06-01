温暖的刑罚 . June. 01, 2020 07:45. . “身体老了，心里更年轻，这温暖的刑罚怎么办？” ——孔相均散文集《在风刺绣的院子里赋诗》 按照常规，走过华严寺后面的竹林小径，那座小庵中，孔相均作家看到了老僧的粉红色茶杯。这是一名信徒送给老僧的礼物，希望在修行中耗尽全部青春的老僧起码活着有一颗年轻的心。茶杯的主人不在那里，外面是红梅正艳的季节。作家写到：“一开门就是一片粉红的天地，屋里又放着粉红的东西，身体已经老了，心里更年轻，这温暖的刑罚怎么办？”读到这句，我拜服了。 每当看到无边无际的广阔景色或美丽的东西时，我就会流泪。因为感觉到了束缚我的局限，感觉从束缚着我的局限中放了出来。在感觉到我被束缚在内的局限的瞬间，我就知道了。这一局限在造就“我”。 年纪大了，就会遇到我身体的局限。因为体力和精神力的局限，一直纠缠在一起的贪欲逐渐消失。变老就是摆脱来自执着的恐惧。我的局限才成为我的家。允许我休息的时间到了。是回味和欣赏经历了青春、接受的我的局限，和这一局限所造就的自我的时间。 每当身体老了，心却更加年轻的时候，身体和心灵的隔阂越拉越大，虽然会是刑罚，但会称之为“温暖的刑罚”，从作家的这种优裕中，我看到了对自己人生的无微不至的礼仪。这段文章是在自足给予的平安中，爱自己、也同样宽容他人的有着内心力量的人，这样的人才会发出的叹息。不在庵里的那位老僧，就是作家自己。

한국어