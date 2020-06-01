现代汽车和韩华QCELL决定一同开发循环利用电动汽车电池的“家庭-电力用ESS”. June. 01, 2020 07:45. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车集团和韩华QCELL决定一同开发循环利用电动汽车电池的能源储藏装置(ESS)。 现代汽车集团31日表示，上月29日在首尔中区韩华集团办公楼，现代汽车总经理池永祚、韩华QCELLS总经理金希澈(音译)签订了“共同开发太阳能连接ESS及合作事业”的业务协约(MOU)。两家公司将循环利用现代汽车集团电动汽车中使用的电池，共同开发家庭用和电力用ESS，共同开发以太阳能为基础的ESS新事业。 通过此次MOU，现代汽车集团可以环保地解决被丢弃的电动车电池问题，韩华QCELL则可以降低ESS价格，稳定领到电动汽车废电池。电动汽车电池一般只重复充电500次左右，性能就会下降到新产品的70%-80%，无法满足汽车公司保证的每次充电的最大移动距离。虽然不能继续作为电动汽车电池使用，但可以用作储存大量电力的ESS。如果结合韩华QCELL的太阳能技术，可以扩大环保再生能源的基底。 两家公司计划开发循环利用电动汽车电池的太阳能基础ESS，降低价格，加快普及速度。ESS使用与电动汽车相同的锂离子电池，价格昂贵，初期构筑需要大量费用。《彭博社》预测，2040年世界ESS市场将比2017年增加128倍，达到379GWh，为ESS的稳定普及奠定基础是抢占世界市场的必要因素。这是约14万户家庭一年可以使用的电量。现代汽车集团计划，不仅与韩华QCELL合作，还将与韩国水力原子力、OCI等ESS相关企业持续合作，加强循环利用电动汽车电池的ESS事业。 现代汽车集团最近正在与多种行业的企业探索新事业。去年10月，现代汽车集团举行向外部开发者公开并共享汽车相关数据的“现代开发者大会”，向公交车和卡车等生产商用车的企业共享氢燃料电池，并积极推广氢燃料商用车。据悉，现代汽车集团首席副总裁郑义宣也与企业的规模及领域无关，会见各种经营者，寻求合作方案。

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