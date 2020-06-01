美国示威演变为暴动，25个城市下达禁行令. June. 01, 2020 07:45. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 抗议黑人男子因白人警察暴力执法而死亡事件的示威蔓延至美国全境，警察和示威者之间的冲突不断升级。一些城市甚至发生抢劫商店、纵火和暴动，这种情况下，政府紧急投入兵力，美国陷入巨大的混乱之中。 当地时间5月30日，在首都华盛顿，数千名示威者聚集到白宫和议会前，举行了谴责乔治·弗洛伊德死亡事件的示威。弗洛伊德死亡的明尼苏达州明尼阿波利斯已连续5天举行示威，纽约、洛杉矶、亚特兰大、波士顿等大城市也举行了示威。为了镇压流血暴动和暴力事件，州政府投入了防卫军，双方正在激烈对峙。据微软全国广播公司（MSNBC）和有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，25个城市下达了禁止通行令，17个城市共逮捕了1400多名示威者，但示威队伍并没有止步。 示威一浪高过一浪后，美国总统特朗普表示要投入联邦军队，表明了强硬的应对方针。他说：“我们决不允许向无辜的人发动恐怖袭击的极左派（“反法西斯”的缩略语，意为极左派）以及主导破坏公共财物的行为”，“我们的军队已做好了准备，可以迅速投入。” 特朗普当天指示国防部长艾斯珀为镇压明尼阿波利斯示威准备兵力支援。据美联社报道，命令下达后，800名宪兵队员将立即投入战斗。

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