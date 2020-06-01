韩国政府将修改法律，“允许朝鲜企业在韩国开展活动”. June. 01, 2020 07:45. by 黃仁贊 hic@donga.com. 据记者了解，韩国政府正在推进修改相关法律，以便朝鲜企业能够在韩国开展营利活动。其核心是不仅保障在韩国国内的经济活动，而且承认收益和允许雇佣韩国劳动者，这事实上与美国主导的对朝经济制裁背道而驰。这是根据文在寅总统不要只依赖于无核化对话、也要推进南北合作的意志而做出的决定，因此有人担心，与要求“韩朝合作要与无核化的步伐相一致”的美国在涉朝政策上的分歧会进一步加深。 据了解，韩国政府最近公开的《南北交流合作法》修正案草案中新设了定义南北经济合作活动的“经济合作项目（第18条之3）”。其内容是“韩国和朝鲜居民以经济利益为主要目的，可以在对方地区追求利润”。修正案草案新增了保障韩国企业到朝鲜进行企业活动和朝鲜企业在韩国进行经济活动的根据。 具体允许范围包括：对方地区或第三国共同投资及根据结果分配利润；证券及债券；土地和建筑物；工业产权、著作权等知识产权；矿产权、渔业权；电力、热、水资源等能源开发和使用权等。朝鲜企业在韩国开展经营时，允许与第三国企业合作，允许朝鲜企业在韩国直接雇佣韩国工人。 但是，政府上述修订案与目前国际社会主导的各种对朝制裁有很多冲突。联合国安理会第2375号决议禁止会员国在本国境内与朝鲜企业或个人开设和维持现有及新的合作公司或合作机构。安理会第2397号决议规定，截至去年12月22日，将伐木工、餐厅服务员等在联合国成员国内从事收入活动的所有朝鲜劳动者送回朝鲜。 此前，在韩国政府宣布事实上废弃禁止南北交流的“5·24”措施、有意修改合作交流合作法以促进与朝鲜居民的接触时，美国国务院一直强调，“必须无核化的进展和步伐相一致，为此正在与同盟国韩国进行协调”。韩国政府上个月28日结束了对包含上述内容的交流合作法修正案的网上听证会，计划年内通过政府立法提出。

한국어