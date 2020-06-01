李素英在KLPGA E1慈善公开赛上夺冠. June. 01, 2020 07:46. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 展现“石佛精神”的李素英(23岁•乐天)第五次夺得了韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛的冠军。 31日，李素英在京畿利川南温泉高尔夫俱乐部(标准杆72杆，总长6415码)举行的E1慈善公开赛最后一轮比赛上，抓到3只小鸟，没有吞下柏忌，交出低于标准杆3杆的69杆。李素英最终以低于标准杆17杆共271杆的成绩，以2杆优势力压排在第2位的柳海兰(低于标准杆15杆共273杆)，登上了冠军宝座。这也是她个人职业生涯首个从头至尾领先的“Wire to Wire”胜利。 到第2轮为止交出低于标准杆12杆的李素英，从第3轮(低于标准杆2杆•2只小鸟球)开始以稳定的比赛运营为基础展开了“无柏忌比赛”，甩开了竞争者的追击。虽然距离球洞还有4、5米，但沉着的推杆使不掉杆数的集中力大放异彩。在第四轮比赛中，她的表现也相当稳定，她说：“从第三轮开始，好几个洞都只能保了帕，有些郁闷。尽管如此，但还是以自信的推杆为基础，没有吞下柏忌，因此最终获得了冠军。” 当天在7号洞(4杆)成功推入2.6米的推杆，首次抓住小鸟的她，直到12号洞为止一直领先柳海兰2杆。危机在短距离球道标准杆4杆的13号洞(234米)出现了。在争冠组同时出场的柳海兰在开球落入沙坑的情况下，射下了24米的老鹰球，一跃成为并列第一(低于标准杆15杆)。但是在该洞上成功一杆攻上果岭的李素英以两推抓住小鸟，再次以1杆优势占据领先。李素英表示：“带着‘同伴之间互相打得很好’的积极心态进行了比赛。柳海兰的老鹰球出来的时候，就想着‘好好享受一下’就好了。” 与柳海兰展开激烈精神斗争的李素英在16号洞(5杆)再次击出小鸟球，锁定了胜局。柳海兰在第四轮比赛中，没有吞下柏忌，射下1只小鸟球和1只老鹰球，交出低于标准杆3杆的成绩，但未能扭转败局。整场比赛下来几乎没有表情变化的李素英在成功完成冠军推杆后，才在赛场同僚的花瓣洗礼中露出了灿烂的笑容。 在突破新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)后举行的国内第2次大赛中获得冠军的李素英获得了1.6亿韩元的冠军奖金。仅在巡回赛出道赛季2016年(1胜)和2018年(3胜)获得过冠军的她，在“双数年”中展现出了特别强势的一面。 举行本次大赛的南温泉高尔夫俱乐部正是李素英获得最后冠军(2018年AllForYou锦标赛)的地方。李素英表示，“在赛季初期就获得了冠军，感到很高兴。如果能突破新冠肺炎疫情，继续比赛的话，我希望再多拿一、两场胜利。” 另外，效力于美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛的世界排名第10位的“HOT6”李贞恩在第4轮遭遇8次球落入沙坑的厄运，仅仅交出高于标准杆4杆的成绩，以并列第21位(低于标准杆7杆)结束本次比赛。

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