文在寅指示“推进朝野政党定期会晤”. May. 30, 2020 08:22. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统以28日举行的朝野院内代表会晤为契机，再次提议定期举行朝野政党会晤。据分析，其意图是以第21届国会开院为契机，定期举行朝野院内代表会议，尝试正式开展合作。 文在寅29日指示总统政务首席秘书姜琪正：“要推进朝野政党能够定期会晤。”前一天在与共同民主党院内代表金泰年、未来统合党院内代表朱豪英的会面中，文在寅曾表示，“今后定期会面讨论悬案，即使没有悬案，重要的是见面讨论政局”，也是出自同一脉络。青瓦台还决定全面讨论朱英豪提议的政务部长复活问题。 前一天，文在寅和朝野两党院内代表在会晤结束后的青瓦台内散步时，一同双手合十，向第1977号宝物石造如来坐像行礼。文在寅是天主教信徒，金汉吉是基督教信徒，但朱英豪是虔诚的佛教信徒。朱英豪说，“我连总统、金院内代表的都准备好了”，掏出施舍信封放在佛像面前。据青瓦台介绍，文在寅对金 、朱两人说，石雕如来像在日本帝国主义强占时期差点被掠夺到日本，“《东亚日报》等撰写了‘日帝想把韩国的国宝级文物拿走’的报道，引起了舆论的批评，佛教界、文化界等人站出来反对，最终守住了国宝”。 三人还一起参观了景区内的亭子——五运亭。据青瓦台透露，文在寅对朱英豪说，“你确认一下吧，（匾额）是谁写的”，朱英豪在确认书写的人是前总统李承晚后，露出一脸惊讶的表情。

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