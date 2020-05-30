3万亿韩元！美国起诉朝鲜和中国33名洗钱者. May. 30, 2020 08:22. by 朴湧 parky@donga.com. 美国以参与约3万亿韩元规模的洗钱等嫌疑起诉了朝鲜贸易银行(FTB)前总裁等28名朝鲜人和5名中国人。《华盛顿邮报》等媒体报道说，这是美国起诉的朝鲜违反制裁规定的最大案件。 美国法务部29日(当地时间)公开了50页长的公诉书，其主要内容为这33人在中国北京和沈阳、俄罗斯符拉迪沃斯托克、利比亚、泰国、奥地利、科威特等地建立250多家空壳公司和FTB秘密分行后，利用美国金融体系进行25亿美元(约3.1万亿韩元)的洗钱活动，并参与非法交易。 主要嫌疑人有2名FTB前总裁(高哲万、金成仪)、2名前副总裁(韩雄、罗钟南)，以及在泰国经营FTB秘密分行的朝鲜侦查总局所属的韩基成等。适用了对北制裁法、大规模杀伤性武器(WMD)扩散制裁法、国际洗钱、违反银行法等14项嫌疑。 有评价称，负责朝鲜外汇交易的FTB实际上起到了朝鲜核武器和导弹开发的资金链作用。 此前，法务部起诉朝鲜较为常见，但此次起诉中国人士是非常罕见的事情。有评论认为，这体现了中美关系因制定香港《国家安全法》等问题而产生尖锐矛盾。

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