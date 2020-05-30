韩贸易协会：中美香港矛盾激化将打击韩国出口. May. 30, 2020 08:22. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 有预测称，如果美国和中国围绕制定香港保安法的矛盾变得严重，那么将香港作为中转贸易基地的韩国出口也将不可避免地受到打击。 据韩国贸易协会国际贸易通商研究院29日透露，香港是韩国企业为再出口中国而利用的转口贸易要塞。因为香港对中国内地的接近性很好，并拥有增值税退税、低法人税、各种免税等税收优惠，以及出色的贸易基础设施。因此，从韩国到香港再到中国大陆的物流移动非常活跃。仅在去年，韩国出口到香港的90%以上都再次流入中国。值得一提的是，自1992年起，美国在签证、吸引投资和执法等方面赋予香港特别贸易地位，给予香港待遇。这为香港发展成为亚洲代表性金融物流要冲之地发挥了重要作用。 但如果美国加强对香港的制裁，不仅各种优惠将消失，而且外资也将大举撤离。因为其作为金融和物流枢纽的各种优势将消失。贸易协会预测称：“如果发生这种事态，只能直接向中国出口，因此各种物流费用增加，为直接出口中国而确保航班等也可能会出现问题。” 贸易协会某官员说：“香港是我国第四大需求出口地，作为转口贸易基地价值很高，如果香港的金融、服务、物流功能减弱，韩国的出口势必将受到冲击。”

한국어