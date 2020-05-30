韩食药处长：正在准备引进瑞德西韦. May. 30, 2020 08:22. by 李素晶记者 sojee@donga.com. 韩国防疫当局将推进瑞德西韦(Remdesivir)的特例进口，以此作为新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)治疗剂。此前，由新冠肺炎治疗临床医生等组成的新型传染病中央临床委员会认为，瑞德西韦对新冠肺炎治疗非常必要，因此采取了上述措施。疾病管理本部计划近期向食品医药安全处申请海外医药品特例进口。 食药处处长李仪卿29日表示：“美国和韩国国内的瑞德西韦临床结果非常乐观，目前正准备引进这种药物。”特例进口是紧急情况下紧急引进药品的制度。可以省略对特定药物的进口目的许可或申报程序。如果食药处批准特例进口，防疫当局将与制药公司协商，确保药品。不过，防疫当局表示，由于瑞德西韦的供应并不充足，因此很难预测准确的国内引进时间。 瑞德西韦是美国制药公司吉利尔德科学公司开发的治疗埃博拉病毒的药品。最近，美国国立保健研究院(NIH)发表研究结果称，瑞德西韦可以将新冠肺炎患者的恢复时间从15天缩短到11天，缩短4天左右。防疫当局决定优先对有肺炎、需要氧气治疗的重症患者使用该药，并制定监督副作用的程序。

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