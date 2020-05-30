攀岩新星徐彩贤：“幸好奥运会延期，夺牌机会变大了”. May. 30, 2020 08:23. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 梦想：攀岩，特长：攀岩，兴趣：攀岩，还有偶尔涂填色画册。 “攀岩神童”徐彩贤(17岁)的高中生活记录簿上可能写着这样的内容。受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，世界体育处于停滞状态，但徐彩贤几乎生活在父亲经营的攀岩体育馆。艰苦的攀岩训练结束后，她便爬上难度较低的赛道的岩壁，做“治愈”恢复。虽然是训练两天，休息一天的日程，但她还是每天坚持来体育馆。休息是必须的，即使在无法攀岩的日子里，她也会出现在体育馆里，和队友们聊天。给出现“红发安妮”卡通形象的填色画册涂色，实际上是她唯一的“静态爱好”。如此一来，也许挂在墙上比站在地上更舒服。 从6岁开始攀登的岩壁是让徐彩贤走向世界的大门。她在去年国际攀岩联盟(IFSC)世界杯难度赛上连续4次夺冠，在难度赛领域排名世界第一。3月份，她还暂时拿到了东京奥运会的参赛权。随着新冠肺炎疫情的全球性大流行，IFSC取消了原定4月在中国重庆举行的亚锦赛，将参赛名额分配给亚洲国家成绩最好的男女选手陈忠元和徐彩贤，每人一张。但随着东京奥运会推迟一年举行，原有的参赛权也随之消失。IFSC决定12月在中国厦门举行亚洲锦标赛，以决出前往东京的入场券。 虽然错过了到手的门票，但徐彩贤依旧很坦然。她反而表示很高兴能与攀岩前辈兼偶像“岩壁女皇”金子仁(32岁)再次争夺入场券。她说：“今年3月确定门票时，不知为何心里有点不是滋味。可能是觉得这不是靠实力取胜得到的门票。” 有了一年的准备时间，这是一个好消息。首次成为正式比赛项目的奥运会攀岩比赛中，男女混合各设一枚金牌。在混合赛的3个具体项目(难度赛、抱石赛、速度赛)中，以难度赛为主要项目的徐彩贤正在致力于提高速度赛成绩。目标是将目前10秒多的成绩缩短到8秒多。徐彩贤表示，“速度赛是一项需要反复训练，缩短时间的项目，能够有更充足的时间进行准备，真是万幸。” 徐彩贤甚至连“奥运会结束后想做的事情”都选择了攀岩。虽然有些过分，但这里所说的攀岩，并不是攀岩比赛，而是攀登自然岩壁。徐彩贤在进入职业选手生活之前，每当放假的时候都会和父亲一起去世界有名的自然岩壁。父亲希望女儿一生幸福地攀岩。 去年2月，她还挑战了西班牙著名攀岩古镇休拉纳的41米高难度自然岩壁“兰布拉”。 “反复进行攀登固定路线的训练，有时会想念岩石。去年没能登完兰布拉，今后一定会再次挑战。” 抓住冰冷岩石的触觉和山谷的凉风。一想到奥运会结束后将挑战的攀登自然岩壁的魅力，徐彩贤今天也在体育馆挥汗如雨。

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