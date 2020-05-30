视觉障碍人李英恩成为美国总统奖学金获得者的秘诀. May. 30, 2020 08:23. by 朴湧 parky@donga.com. 患有视觉障碍的美国韩裔青少年李英恩（19岁，毕业于新泽西州诺登谷高中，音译）入选白宫“总统奖学金获得者”名单的消息传开后，韩国出现了很多支持她的留言。像往常一样，极少数人说，“是不是因为生得聪明才这样？”小李姑娘说：“当我听到成功人士的故事时，也曾有过这种想法。实际做了以后才知道不是这样的。” 李英恩2001年出生于庆南晋州，患有先天性稀有视网膜疾病“莱伯先天性黑内障”。在她出生一百日左右，父母看到孩子的眼球剧烈晃动，直觉不对劲。据说，他们在大医院听到医生说孩子大了可能看不清前方时，觉得天塌地陷了。孩子上小学后，父母为了治疗和教育，选择了去美国。 英恩的视野像隧道一样狭窄，事物模糊，无法看清前方。一个人无法奔跑，也不能正常读阅读文章。即便如此，在握住父亲的手跑步时，她还是能够轻松地放下心中的郁闷。英恩2009年转学到美国弗吉尼亚州小学后加入了跑步俱乐部。虽然一开始害怕和陌生人一起跑，但后来她得到了朋友的信任。 获得自信的英恩挑战了学生会活动。她报名参加了用照片等记录学校生活并刊登在教纸上的《史学工作者》。朋友们从10名志愿者中毫无偏见地挑选了性格积极的英恩。学校给英恩配了一名落选的同学。这位朋友告诉眼睛不便的英恩拍照的地方，并告诉她对所拍照片的感受。两个人在一起，一个人就能轻松地完成困难的事情。 英恩用盲文或有声读物学习。即便如此，她的成绩还是相当不错，甚至以第二名的成绩从高中毕业。英恩说，她得到了学校招聘的“点子老师”的很多帮助。如果用电子邮件发送学习所需的资料或图表，该专家就会制作盲文发给英恩。新泽西州还向英恩等视觉障碍学生提供了带有盲文键盘的“盲文电脑”。 英恩2017年还遇到了成为她眼睛的终生朋友。在一家盲人支援非营利组织的帮助下，她分配到了一头导盲犬“鲇鱼”。训练一只导盲犬需要花费约5万美元（约6200万韩元）。该团体接受美国民间人士的捐赠，帮助患有视觉障碍的学生。 白宫没有偏见地将克服残疾、在学业和课外活动中崭露头角的英恩，从360万名移民子女高中毕业生中选出了占比0.004%（161名）的“总统奖学金获得者”。 英恩将于今年9月入学普林斯顿大学。她梦想着毕业后在华盛顿工作。因为她相信，政治可以把世界向好的方向变化。自称“政治落伍者”的李小姐表示：“我认为每个人在身体、精神、语言等方面都有困难。我愿意做一些与政府联系的事情，让所有人带着希望站起来。” 英恩是在自己的意志和家人的帮助下站起来的。为英恩加油的，难道不是照顾残疾人并给予机会的美国平凡的邻居、学校、市民团体和政府系统吗？0.004%的人才不是从天而降，而是靠这样的社会资本成长起来的。希望我们的社会能出现更多克服障碍、勇往直前的英恩。

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