启锚的第21届国会，应打开实质性合作治理的新政治大门. May. 30, 2020 08:24. . 从今天开始，第21届国会将正式拉开帷幕。与4年前以朝小野大出发的第20届国会不同，第21届国会因177席巨大执政党的出现，议席结构发生了变化。共同民主党主张，根据国会法，在下个月5日之前和8日之前分别选出国会议长团和常任委员长，但未来统合党的立场是，应在组院协商结束后选出议长团和常任委员长。 此次组院协商将成为朝野合作治理的第一个试验台。然而，协商从一开始就并不顺利。执政党以压倒性的议席数索要此前由在野党担任的国会法制司法、预算结算特别委员长职务，在野党对此表示强烈反对。最终，执政党表现出强硬的态度，表示18个常任委员长都有可能被拿走。当然，执政党的强攻带有浓厚的“先发制人”性质，以便掌握协商的主导权，但绝不能让第21届国会的首次朝野协商陷入僵局。8年前第19届国会成立当时，现在的执政党是拥有127个席位的在野党，通过与执政党（152席）的谈判，根据议席数分配了常任委员长一职。 如果执政党陷入“实力政治”的诱惑，合作治理将消失，将重蹈“数字政治”肆虐的第20届国会的覆辙。执政党在排除第20届国会后半期第一在野党的情况下，在泛执政圈“4+1”协议体的主导下强行处理《选举法》和《高层公职人员犯罪调查处法》等法案，是有损熟议民主基本精神的举动。如果这种“实力政治”重演，文在寅政府的后半期国政也只能因国论分裂而出现问题。在野党也应该表现出负责任的态度，而不是一味地反对，要通过提出对策进行政策对决。绝不能忘记，如果国会放弃协商政治，就会自己推翻立法部的权威。 在此次国会300名议员中，包括朝野议员在内，初选议员达151人。可以说，已经打破陈旧的特定派系或老旧的理念框架，具备了开展新政治的基础。要以他们为中心，掀起政治革新的新风。要强化牵制政府的立法部功能，要杜绝在国政监察中只发号施令、大量传唤证人等陈旧、权威主义、低效率的惯例。更何况，要放弃依靠不被逮捕、免责特权等的想法，要根据国民的意愿，取得放下议员特权的实际成果。只有把历史最差的第20届国会当作反面教材，打开新政治之门，才能恢复国民对国会的信任。

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