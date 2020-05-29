文正仁：缩减驻韩美军有可能成为北韩无核化谈判的重要筹码. May. 29, 2020 07:31. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 总统统一外交安保特别助理文正仁表示：“逐步缩减驻韩美军可以作为北韩无核化谈判筹码的一部分。” 27日(当地时间)，在美国华盛顿智库昆西研究所举行的视频研讨会上，文特别助理就是否缩减驻韩美军的问题回答称：“在中国崛起和北韩持续的军事威胁下，大多数韩国人支持韩美同盟，相当多的人支持驻韩美军继续驻扎。” 他解释说：“但如果(驻韩美军缩减)情况出现，很多人希望驻韩美军的渐进式裁军与朝鲜无核化之间能够有所联系。再者，驻韩美军的渐进式裁军可以作为朝鲜迅速履行无核化的协商筹码之一。”接着，他还表示，“但是基本上大多数韩国人，无论是保守还是中道左派都会支持驻韩美军继续驻扎。” 对于韩美防卫费协商，他指出：“美国要求在超出防卫费分担特别协定(SMA)范畴的情况下进行1年的协议。以这种方式，韩国国会不可能批准协商结果。” 就围绕香港《国家安全法》等发生的美中矛盾，他表示担忧说：“同盟国美国优先于中国，但如果韩国与中国发生敌对，韩半岛可能会迎来新冷战。”文特别助理表示，“对于我们来说，最优先的虽然是同盟国美国，但在结构上依赖中国。如果我们与中国敌对，中国可以进行军事威胁，也可以支援朝鲜，那样的话，韩半岛和东北亚真的会迎来新冷战。”他同时表示：“我们希望与这两个国家保持良好的关系。”

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