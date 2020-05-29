泰安偷渡华人：为了就业来了8个人. May. 29, 2020 07:31. by 池明勳 mhjee@donga.com. 据调查，乘坐休闲摩托艇通过忠南泰安海岸偷渡到韩国的中国人比当初推测的6人多出了2人。泰安海洋警察署28日表示，在全南木浦被捕的中国偷渡嫌疑人A某(43岁)陈述称，“为了就业，8人一起进入了泰安。”此外，警方还抓获了一名在韩国国内协助他们的非法滞留华人。 海警相关人士表示：“对木浦地区的闭路电视(CCTV)影像进行分析的结果显示，偷渡嫌疑人从面包车上下来的人员有10人。我们认为A某的陈述具有可信性。” 当初海警在监控录像中捕捉到了偷渡时使用的摩托艇为6人乘，发现摩托艇的泰安蚁项海水浴场方向有6人走出来的场面，因此推测偷渡人员为6人。但是海警认为，其他两人虽然一起进入，但由于处于闭路电视无法捕捉到的死角地带，所以没有出现在视频中。 A某一行于20日晚8时左右从中国山东省威海出发，21日上午抵达泰安后，乘坐在附近等候的面包车，通过西海岸高速公路直接前往木浦。海警相关人士表示：“从A某的陈述来看，面包车内除了偷渡者，还有司机等2人。偷渡者说他们都是中国人，为了见朋友去了木浦。” 海警抓获了在向A某等人介绍工作岗位的过程中提供帮助的非法滞留中国男性(45岁)，并移交给了出入境当局，为抓捕其他偷渡者，正在继续进行询问调查。

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