爱迪生公司GE退出灯泡事业. May. 29, 2020 07:31. by 金艺允记者 yeah@donga.com. “通用电气(GE)的时代已经结束。” 以创始人托马斯•爱迪生的代表发明“灯泡”为基础发展壮大的通用电气公司决定整理灯泡事业部门。据悉，灯泡是象征通用电气公司的事业部门，但最近由于经营恶化，做出了上述决定。 据《金融时报》27日报道，通用电气公司当天宣布，已将灯泡业务最终出售给智能家居公司Servant系统。通用电气首席执行官(CEO)拉里•科尔夫当天在一份声明中表示，“通用电气将出售部分业务部门来偿还债务，并将专注于航空、医疗保健、电力和可再生能源四大业务。”CNN分析说：“负债过多、业绩不佳的通用电气帝国开始解体。”从1981年开始，GE在担任CEO长达20年时间的杰克•韦尔奇时期，成长为世界最大的制造企业，但经过“八爪鱼式”扩张，进入21世纪后陷入低迷。 虽然灯泡业务的销售额只占总销售额的2%，但其在通用电气公司的意义却非同一般。因为128年前，公司就在灯泡里诞生了。1892年，爱迪生将自己的公司“爱迪生通用电气”和“汤姆森-休斯顿电气”合并。GE曾是灯泡领域的传奇。GE在1935年首次为美职棒大联盟棒球夜间比赛提供了灯泡，并发明了风靡时代的荧光灯(1938年)和卤素灯(1959年)。但替代灯泡的LED问世后，灯泡事业开始走下坡路。 虽然两家公司没有透露具体出售条件，但《华尔街日报》(WSJ)报道说，灯泡项目以约2.5亿美元(约3099亿韩元)的价格被出售。WSJ评价说：“考虑到灯泡事业在GE总规模中所占的比重较小，这是相当不错的价格。”《彭博社》解释说：“此次资产出售虽然不会对公司造成很大影响，但在新冠肺炎全球性大流行引发的经济衰退时期，成功出售资产，可能会对现金流动性危机起到一点帮助。”当天宣布出售后，通用电气公司的股价上涨了7%以上。

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