比西洋版画简单，工具也不复杂...... 您知道东方的“水印版画”吗？. May. 29, 2020 07:32. by 金民 kimmin@donga.com. “水印版画是比西方早1000年左右的版画技术。水印版画比西式版画简单得多，这将成为我们利用简单的工具掌握高超技术的机会。” 不是通过美术教科书学习的版画，而是东方的传统版画是如何制作的？在中国研究水印版画并将此融入现代美术的金相渊作家(54岁•照片)表示：“亲自创作东洋版画，就能知道我们是如何生活的，以及以什么样的视角活在世上的。”1994年至1999年，他先后在中国沈阳鲁迅美术学院、中国美术学院等地研究传统版画。 水印版画是指不用油彩，把水作为颜料的溶解材料进行涂抹的方法。一般来说，西洋版画是用油彩作为材料的油印版画，使用压榨机械(压力机)进行印画。在纸上一印，形态清晰。而水印版画则不使用机器，而是利用纸张蔓延的属性，用手直接沾取版上的颜料，经过长时间的加工完成。因此，每一瞬间都需要集中精神。 金作家解释说：“水印版画需要综合考虑石版、木版、铜版等不同版和纸张、颜料等材料本身的属性相遇时将如何相互影响。处理物质的单纯差异和看世界的角度的差异之间是存在联系的。”他将通过从30日开始在国立亚洲文化殿堂(ACC)举行的《隐藏在现代美术中的东洋版画的秘密》讲座向市民们展示上述内容。 每周六共进行6次的此次讲座将以利用多种材料亲自创作版画的体验形式进行。根据每个人的喜好选择版、纸张和颜料，完成属于自己的作品。金作家表示：“美术教育大多以西方美术为中心，因此理解东方人的现代美术存在不少困难。市民和专业美术人士也可以亲自体验版画技术，获得欣赏艺术的新视角。”

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