投手保护装备能否在KBO赛场上看到？. May. 29, 2020 07:32. by 金培中 wanted@donga.com. 在17日与韩华队的比赛中头部被强攻打中受伤的职业棒球乐天队的投手李承宪(照片，音)已经出院。乐天俱乐部方面表示：“李承宪已于26日出院。不需要手术，休息一个月后将重新归队。” 当他伤愈复出重新登上投手踏板时，所要佩戴的装备是否会发生变化，备受关注。同一天，据美国体育专门频道ESPN报道，自李承宪受伤后，乐天队在美国订购了保护投手的装备。在帽子内侧加入碳素等缓冲材料的特殊帽子，可以保护投手的头部免遭击球伤害。ESPN表示：“这是KBO联赛首次向美国订购投手保护装备。”乐天相关人士说，“最近收到了多个品牌的装备样本，正在查看是否有不便之处。至于今后会不会使用还不知道。我们将听取球员的意见。” 为了从投球开始保护头部，击球手戴上头盔已成为家常便饭。但是在国内职业棒球界，很难找到投手使用能够保护击球威胁的装备的事例。1999年金圆亨(斗山队教练)、2016年金光三(LG教练)、2017年金明信(前斗山)等选手虽然因击球脸部、头部等受过伤，但此后依旧戴上了普通帽子。 美国职业棒球大联盟中，柳贤振(多伦多蓝鸟)的队友马特•舒梅克、金广玹(圣路易斯红雀)的队友丹尼尔•庞斯•迪里安为了保护头部，纷纷戴上了保护帽子。正在养伤的李承宪能否在保护装备的帮助下克服伤病阴影，实现飞翔？

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