感动法国参战老兵的5个口罩. May. 29, 2020 07:32. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “韩国人是最棒的兄弟。帮助韩国是我们的骄傲。”当地时间27日上午11时，位于巴黎第七区的韩国驻法大使馆一楼，身穿军队仪仗服的韩国战争法国参战勇士们虽然年事已高，但依然充满力量。法国的新冠累计死亡人数接近3万，但现场情景与法国社会因新冠灾害而动荡不安的情况截然不同。 参战勇士们聚集的原因是“口罩”。6·25战争70周年事业推进委员会为了纪念参战勇士们的牺牲，向22个国家发送了100万个口罩，当天驻法大使馆举行了分配给法国的2万个口罩的转交仪式。法国在韩国战争当时派遣了3400多名兵力，274名阵亡。 记者在现场看到，雅克·格里佐莱（92岁）以中士的身份参加了“团长的山脊战斗”等众多战役。1951年9月和10月进行的这场战斗中，盟军取得了胜利，收复了3个高地。格里佐莱说：“比起法国社会福利机构，韩国更早地关照了参战勇士。”以二等兵身份参加江原道铁原一带“铁三角”战斗的塞尔日·阿尔尚博（90岁）说：“感谢70年来记得我们。”他们对韩国的热爱也让人深有体会。格里佐莱系着印有韩文图案的领带。他说，他把自己的孙子送到了韩国的外国学生夏令营。阿尔尚博问：“韩国人都很健康吗？”《巴黎人》、《西部法国》、《法国3》等主要媒体也介绍了向参战勇士们赠送口罩的情况。 但是捐赠口罩消息在法国社会传开的决定性因素，是当天在捐赠2万个口罩之前，韩国驻法国大使馆事先送去了少量口罩。4月初，新冠疫情蔓延严重，使馆立即调集积少成多攒起来的口罩，邮寄给66名有联系的参战勇士每人5张口罩。与目前已解除封锁令不同，当时每天新冠感染者人数激增，口罩供应也不像现在那么顺畅。在每一个口罩都十分珍贵时期，打开信箱，收到一封“我们不会忘记你”的信和5个口罩，参战勇士们算是非常感动。他们给妻子和子女们分发了口罩。从本月初起，家人将口罩照片上传到社交媒体上，法国主流媒体也介绍了事情经过。 今年正值韩国战争70周年，原计划在参战国举行的各种活动因新冠疫情而被取消。虽然很可惜，但若要安慰的话，感动不是来自宏大的活动，而是来自小小的关心。从5个口罩中，法国参战勇士们感受到了韩国的大爱。

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