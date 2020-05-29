中国推进香港国家安全立法，侵犯民主，违反“一国两制”承诺. May. 29, 2020 07:37. . 中国在昨天的全国人民代表大会闭幕式上，不顾国际社会的担心和反对，强行通过了《香港国家安全法》草案。下个月，全国人大常委会确定法案后，将纳入基本法“附则3”实施。这是自1997年香港回归以来，中国首次制定有关香港的法律。去年，中国在香港推动立法的“送还法”因示威而失败，于是在本土直接打造更加全面、更强有力的法律。 《国家安全法》规定了香港境内的叛国及分裂国家、颠覆国家、恐怖主义行为是什么，并规定可予处罚最高至30年监禁。正如中国所主张的那样，大部分国家都有有关国家安保的法律。但中国的公安和检察机关却以严格解释法律概念、不适用法律而臭名昭著，司法部也不独立。这意味着，根据政治需要，《国家安全法》的适用范围完全可以扩大。国际社会普遍反映，这项法律将严重侵犯港人的表达自由和示威自由。 中国强行推进实施香港《国家安全法》也违背了中国自己同意的《香港基本法》。基本法第23条规定，可以制定“禁止叛国及分裂国家等行为的法律”，但明确规定“香港自行立法”。2012年，香港想像澳门一样自行制定《国家安全法》，但因遭到市民的抵制而流产。中国直接制定法律，强制执行，甚至在香港设立执行机构，是无视2049年之前承诺的“一国两制”的基本框架。 国际社会认为，中国此举如同俄罗斯对乌克兰克里米亚半岛的无端占领。美国国务卿蓬佩奥27日表示，“香港自1997年7月以来所享受美国法律给予的待遇不会维持”。如果美国进入剥夺香港特别地位的程序，使香港作为“亚洲金融中心”的地位减弱，那么最受到打击的不是别的任何国家，而是中国自己。 2017年，荷兰海牙常设仲裁法庭对菲律宾2013年申请仲裁的南中国海主权纠纷，对中国的主权主张不予承认，但中国不承认这一判决。不能容忍中国违背对香港“一国两制”承诺、反复采取非法行径。向中国施压使其遵守与国际社会的承诺，这不仅是维护香港人自由的连带行动，也是韩国等周边国家维护本国安全的途径。

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