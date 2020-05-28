自由接触朝鲜居民、对美国反对充耳不闻强行推进……危险的对朝速度战. May. 28, 2020 07:43. . 韩国政府决定修改《南北交流合作法》，放宽偶然接触朝鲜居民时的申报义务。韩国统一部官员26日表示：“将修改法律，删除缺乏现实性的部分，并包含现实性的方案。” 政府还决定，如果想要限制或禁止南北交流合作事业，必须经过国务会议的审议，严格规定中断条件。其目的，是不管什么样的政权上台，关闭开城工业园区或中断金刚山旅游等断绝南北关系的措施的实施都会变得更加麻烦。政府昨天以速战速决的方式结束了网上听证会。继上周表示应对天安舰击沉事件的“5·24”措施失去实效性后，为了重启韩朝交流，政府开始了加速战。 1990年8月1日制定的《南北交流合作法》在长达30年的时间里，确实有不能反映时代变化的部分。去海外旅行的国民即使去朝鲜餐馆或偶然遇到朝鲜居民也要向政府申报，这种过度的管制造成了不便。几乎实际上没有申报，也没有由此带来的损失，所以有必要进行修改。但是，《交流合作法》在海外保护了韩国国民，限制了部分追随朝鲜的势力与朝鲜的接触，因此应该提出完善的对策。与保障自由出入境的韩国不同，在海外可以见到的朝鲜居民大部分是机关人员和谍报人员，这一现实并没有改变。 文在寅总统在就任三周年演讲中表示，“不要只关注朝美对话，应该找出韩朝间可以做的事情”。之后，政府和执政党纷纷表态，争先恐后地敦促韩朝交流。统一部长官昨天以检查南北共同水道为由来到了汉江下游，统一部决定通过联合国向朝鲜提供490万美元的援助。美国政府一再强调南北合作必须与朝鲜无核化步调一致，但文在寅政府似乎并不在意。 如果这种强行推进式的对朝政策持续下去，韩美合作将崩溃，最终朝鲜无核化将消失。韩朝关系虽然需要进展，但如果韩方表现出急躁情绪，只会把刀把交给朝鲜。朝鲜只是根据力量的构图和需要进行韩朝对话。现在是时候以坚定的韩美合作为基础，发挥战略性忍耐心，引导朝鲜走向变化。

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