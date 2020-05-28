蒙娜丽莎的价值. May. 28, 2020 07:43. . 叫卖《蒙娜丽莎》？象征卢浮宫的那幅画？在全球与新冠肺炎病毒开战的今天，法国有人建议出售《蒙娜丽莎》来弥补新冠肺炎疫情造成的经济损失，出现了很大的争议。为什么偏偏是《蒙娜丽莎》？这幅画到底值多少钱？销售究竟能否实现？ 提出这种无理提案的是法国企业家斯蒂芬•迪斯坦昂。他认为，应以极高的价格出售价值高、易销售和流通的国家资产《蒙娜丽莎》，为濒临破产的法国文化艺术界提供资金支持。他同时补充说，“我们国家有很多画。”一言以蔽之，就是要处理一件意大利经典名画，为未来的法国文化艺术投资。事实上，卢浮宫拥有莱昂纳多•达芬奇的5幅主要绘画作品和22幅素描作品，总藏品数量约50万件。另外还构建了用虚拟现实(VR)欣赏《蒙娜丽莎》的技术。引起最大争议的是迪斯坦昂提议的画作价格。500亿欧元，超过67万亿韩元。这比2017年以约5000亿韩元成交并刷新世界艺术品成交最高价的达芬奇的另一部作品《救世主》(Salvator Mundi)高出132倍，这一数字也是同年卢浮宫交纳的作品保险价额8亿美元的67倍。与真假不明的《救世主》相比，被认定为达芬奇最佳杰作的《蒙娜丽莎》应该得到更高的价值认可，但这不是现实的价格，而应被视作希望事项。 当然，法国出售《蒙娜丽莎》的事情绝对不会发生。每年有800万人为了看这幅画专门来到卢浮宫，他们怎么能放弃这些经济价值呢？也许应该减少一下游客人数，但为了观看世界上最有名的画作的队伍，在后新冠肺炎时代是否依然如故呢？即使对在乱哄哄的展厅里只能短暂看到的玻璃墙对面的小肖像画多少有些失望。美术评论家

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