LG化学将向现代起亚汽车提供数万亿韩元的电池. May. 28, 2020 07:43. by 許桐準 hungry@donga.com. LG化学将向现代•起亚汽车供应数万亿韩元规模的电动汽车电池。 27日，据汽车业界透露，LG化学从2021年开始将作为现代•起亚汽车量产的纯电动汽车专用平台“E-GMP(Electric-Global Modular Platform全球电动模块平台)”的二级供应商。在现代•起亚汽车共分4次招标的货量中，SK Innovation被选为第二批货量的一级供应商。据悉，第一批货量将于明年底开始供应，第二批货量将从2022年开始供应。 一些人预测，在三星电子副会长李在镕和现代汽车集团首席副会长郑义宣举行单独会晤后，三星SDI将成为二级供应商，但此前一直为现代汽车电动化车型提供电池的LG化学最终被选定。 此前，现代•起亚汽车为从2021年开始批量生产电动汽车专用车型而开发了E-GMP。迄今为止，现代汽车一直以在现有内燃车上除去引擎等后，在剩余空间内安装电动机的方式制造电动车。采用新的平台后，电池组可以更宽敞地铺在车底部分，安装更多的电池，最终增加行驶距离(续驶里程)。此外，汽车业内人士表示，随着重心向下倾斜，行驶感和驾驶感也会有所提升。对于此次订货，LG化学相关人士表示：“无法确认与顾客公司有关的问题。”

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