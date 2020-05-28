是羡慕吗？日本媒体罕见报道黄金狮子旗开幕. May. 28, 2020 07:43. by 黃奎引 kini@donga.com. 在“高中棒球天堂”日本，韩国高中棒球正越来越受到关注。 近日，不少日本媒体刊登了6月11日第74届黄金狮子旗全国高校棒球大会暨周末联赛王中王战开始，韩国高校棒球联赛即将拉开战幕的报道。不仅是《运动日本》这样的体育日刊，就连以县为单位的地方报纸也报道了黄金狮子旗开幕的消息。 日本媒体破例报道韩国高中棒球开幕消息的原因是“羡慕”。由于新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的扩散，日本高中棒球联盟20日取消了全国高中棒球锦标赛(夏季甲子园大赛)的日程。在此之前的3月份，也因同样的原因，没能举行高中棒球选拔大会(春季甲子园大赛)。避开新冠肺炎疫情成功开启赛季的韩国高中棒球引起了日本方面的很大关注。 一位日本记者说：“在日本，比起职业棒球，更多的球迷更喜欢学生棒球特有的充满斗志的比赛氛围。今年没有甲子园大赛，因此关注韩国高中棒球的日本粉丝应该会有不少。”

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