朝鲜“高度激荡状态”意味着可立即发射核武器. May. 28, 2020 07:44. by 申나리, 申圭鎭 journari@donga.com,newjin@donga.com. 朝鲜公开了劳动党第七届中央军事委员会第四次扩大会议的结果。经确认,朝鲜在英文中将“在高度激荡状态下运营战略武力”表述为“在高度警觉状态下的运营(on a high alert operation)”。朝鲜在英文发表中进一步明确了可以立即发射核武器的立场,提高了对美国警告的水平。 《劳动新闻》英文版24日称,会议中提出了“将战略武力置于高度警觉状态下运营(putting the strategic armed forces on a high alert operation)”的新方针。英文版将“在高度激荡状态下”这一不太明确的国文表述改为“高度警觉状态”,从而更加清晰地表达了针对美国的信息。有分析认为,这是借用了美俄等核强国可以立即发射核武器的所谓“预警发射(LOW·Launch on Warning)”概念。 首尔大学政治外交系教授赵东俊(音译)表示:“这是朝鲜第一次使用‘核激荡状态’一词,这意味着朝鲜可以在非常短的时间内使用(核武器)。”21世纪军事研究所专门研究委员柳成烨(音译)表示:“这是为了表示无论在东北亚任何地方都有可能立即发动(核攻击),强调核遏制主导权在于朝鲜。” 韩国国防安全论坛专门研究委员申宗佑(音译)表示:“朝鲜认为固体燃料已经趋于稳定,暗示可以随时发射搭载固体燃料、缩短发射时间的核武器。”

