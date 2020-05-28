特朗普：“本周内将就香港采取强硬措施”，习近平：“加强战备工作”. May. 28, 2020 07:44. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、北京=常驻记者 尹完准 lightee@donga.com,parky@donga.com. 中国将于全国人民代表会议（全国人大）闭幕的28日处理香港国家安全法，美国总统特朗普表明本周将采取强硬应对措施的方针。中美矛盾呈现出由“口水战”向“实质性措施”过渡的态势。 特朗普当地时间26日在白宫举行的记者招待会上，就中国试图制定香港国家安全法一事表示，“我们正在（就相关问题）做些什么”，“几天之内你们就能听到。”在被问到“是否包括对中国的制裁”时，他补充说：“相关内容会在本周结束之前听到”，“我认为将会非常强烈。” 据彭博社报道，美国国务院正在起草一份报告，评估香港是否保留自治权，如果认为香港未能保持高度自治，将剥夺给予香港的特别地位。美国财政部正在研究制定香港国家安全法时冻结中国官员和企业在美国的资产、限制交易、限制向中国人士发放签证等方案。 如果香港失去特别地位，那么在关税、投资、贸易、发放签证等方面享受的特惠将全部消失，因此很有可能出现企业“大逃亡”现象。白宫国家经济委员会主席拉里·柯德尔表示，将支援离开香港或中国内地返回美国的企业的搬迁费用。一些分析人士认为，美国可能会撕毁第一阶段中美贸易协议。 在这种情况下，中国国家主席习近平向中国军队强调“全面加强防范战争工作”，采取对应措施。据中共中央机关报《人民日报》报道，习近平26日在参加中国军队和武警部队全国人民代表会议时作出指示，要求“在各种复杂形势下及时有效地应对，坚决维护国家主权和安全、发展利益和国家战略的整体稳定”。 据分析，习主席的发言是正面针对美国的。中国一直表示，台湾和南海是直接关系到主权的核心利益，对美国的压力绝不让步。对于香港，他也一直表示，“是内政和主权问题”，反对美国介入。据台湾《联合报》援引飞行轨迹追踪网站“飞行器追踪”报道，两架美军B-1B战略轰炸机和KC-135R空中加油机26日从关岛基地出发，在南中国海飞行，KC-135R26日还飞临香港外海。 亲美和亲中国家分别出面支持美国和中国。据《读卖新闻》报道，日本继政府部门之后，正在推进公共机关也不能使用中国产信息通信机器的政策。英国政府去年就香港示威事件做出裁决，认为中国官方媒体中国国际电视台（CGTN）违反公正性，决定予以制裁。俄罗斯则表示，“制定香港国家安全法是中国的内政”。伊朗政府也支持中国政府。

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