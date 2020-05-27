荷兰首相因遵守封锁令而错过母亲临终. May. 27, 2020 07:40. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 荷兰首相总理马克•吕特（53岁，照片）为了遵守有关新冠疫情的封锁令而错过母亲临终的消息，事后才被传开。与违反防疫方针引起众议的英国、奥地利、美国、巴西等国领导人相比，称赞其“遵守位高责重”的好评不断。 据英国《每日电讯报》等媒体25日报道，吕特总理的母亲米克·吕特迪林女士（96岁）目前居住在荷兰海牙的一家疗养院。年事已高的她本月初健康状况恶化，临终越来越近。但她并不是感染了新冠病毒。 本月13日，吕特迪林女士最终去世，但吕特首相未能看到最后一面。因为封锁令禁止个人访问疗养院等集体设施。吕特首相说：“虽然很悲伤，但我要感谢母亲，向她告别。希望今后所有人都能平安。”首相办公室方面表示：“首相决定遵守防止病毒扩散的政府规定。”荷兰政府当天部分放宽了疗养院等集体设施的封锁措施，并计划于下个月15日完全解除封锁措施。 出身海牙的吕特首相在青年时期从右翼倾向的自由民主国民党开始从政。2006年成为党首，在2010年大选时作为该党所属人士时隔92年出任总理，目前是在任的第10个年头。 《卫报》报道说，吕特的这一举动与违反新冠封锁政策的主要国家领导层形成了鲜明的对比。在英国，出现新冠病毒感染症状的首相办公室首席助理多米尼克·卡明斯（49岁）违反居家自我隔离，移动了400公里。相关事实被曝光后，要求他辞职的呼声越来越高。卡明斯是鲍里斯·约翰逊首相的左臂右膀。 虽然卡明斯解释说，“因为要照看4岁的儿子，访问了在德勒姆的父母家”，但他被曝当时还访问了当地的旅游区。对此，卡明斯25日召开记者会澄清说，“因为感染新冠病毒，导致视力下降，在隔离后返回伦敦时，为了检验能否开车到伦敦而开了车”，加剧了舆论的批评。 奥地利总统亚历山大·范德贝伦24日违反封锁令，晚上12点多钟还在首都维也纳一家饭店停留，结果被警方查获。爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡21日晚在都柏林的一个公园里和朋友一道散步，被批评违反了政府“不要在公共场所长时间停留”的方针。 美国总统特朗普在悼亡日连休的23日和24日，没戴口罩就造访弗吉尼亚州斯特林某高尔夫球场，引发了“无视防疫”的争议。巴西总统雅伊尔·博索纳鲁也被人发现于23日晚被曝未戴口罩在巴西利亚市内路边摊上吃热狗，引发起了争议。

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