特朗普力荐的新冠肺炎治疗剂羟氯喹被“淘汰”. May. 27, 2020 07:39. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 世界卫生组织(WHO)25日表示，在新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)治疗药物研究中，将暂时停止对美国总统唐纳德•特朗普极力称赞并亲自服用的“羟氯喹(hydroxychloroquine)”的试验。世界卫生组织正在35个国家的400多家医院进行临床试验，以寻找安全有效的新冠肺炎治疗剂。 世卫组织总干事谭德塞22日表示：“根据医学学术杂志《柳叶刀》发表的研究结果，出于安全考虑，做出了这样的决定。”由英国布里奇女性医院的曼迪夫•梅赫拉教授领导的研究小组对9万6032名新冠肺炎患者进行了调查，结果显示服用羟氯喹的患者死亡危险度增加34%，严重的心脏心律失常危险程度增加了137%。 世卫组织首席科学家苏苗•斯瓦米纳坦说，资料安全监测委员会将在两周左右的时间内收集关于羟氯喹的进一步信息，在审议其稳定性后决定是否恢复实验。但是，WHO提醒说，如果按疟疾或自身免疫疾病等原来的用途服用羟氯喹，就不会有问题。 据日本《读卖新闻》26日报道，日本首相安倍晋三原计划于本月底推行的“法匹拉韦(favipiravir)”新冠肺炎治疗药物的批准计划可能也泡汤。法匹拉韦是日本富士胶片公司作为甲型H1N1流感治剂开发的药物。安倍此前一直主张：“法匹拉韦改善(新冠肺炎)的效果显著。” 但是，目前还没有相关研究结果能证明法匹拉韦对治疗新冠肺炎有效果。《路透社》指出，法匹拉韦的动物实验结果显示，该治疗剂会诱发致命的先天畸形。

한국어