和贝克汉姆见面的孙兴慜：要想成功，自己得做些什么. May. 27, 2020 07:40. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “超级孙”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)开口说起了自己的足球哲学。当时，英国足球传奇大卫•贝克汉姆(45岁)向他提出了问题。 托特纳姆热刺队26日在球队社交网络服务(SNS)上公开的长约2分33秒的视频中，孙兴慜与同龄队友中场球员卢卡斯•莫拉和美国职业足球迈阿密俱乐部主席贝克汉姆进行了交谈。该视频是贝克汉姆在新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)扩散之前的2月份访问托特纳姆热刺队时拍摄的。当时贝克汉姆以热刺队的主要赞助商AIA的宣传大使身份被邀请到球队训练中心。当天，托特纳姆热刺队为等待英超(EPL)重启的球迷公开了相关视频。 贝克汉姆见到孙兴慜，继举手击掌之后轻轻拥抱他，并询问他为来英超做了哪些努力。对此，孙兴慜用流利的英语表达了自己的足球观。“作为运动员，在进行既定的训练之前，我觉得自己做点什么非常重要。为了踢足球来到了英国。在英超踢球仍然是我的梦想。为了展示出最好的状态，我们必须吃好睡好。” 孙兴慜还强调了赛场外自我管理的重要性。他说：“所有在英超俱乐部效力的球员都有自己的天赋。但并不是所有的选手都被评为顶级水平。由于精神原因，不能充分发挥自己的能力。这对于不是足球运动员的球迷来说，也是痛苦和悲伤的事情。重要的是在球场外如何行动。”对于孙兴慜的故事，贝克汉姆认真而明朗地听着。出战265场英超比赛，打进62球、助攻80次的贝克汉姆似乎也产生了共鸣。

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