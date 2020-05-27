画在月亮上的兔子. May. 27, 2020 07:40. . 争先恐后地帮助困难邻居的情景，无论何时看来都很美丽。有关月亮和兔子的故事呈现了它的精彩形象。 有位老人来到了猴子、狼、水獭和兔子生活的地方。老人一副又累又饿的样子。解决老人的饥饿显得比什么都紧迫。动物们想用自己的方式帮助老人。猴子上山采摘了一些水果， 狼带来了鱼和蜥蜴，水獭到水里抓来了鱼。但是兔子却没有给任何东西。因为它不能去啃一些自己吃的草来献给老人。结果兔子收集了一些树枝，点起火跳了进去。它决定献上自己的身体。但无论它怎么跳进去，身上都没有着火。火就像是冷凉的雪一样。真是无奇不有的。老人说道：“我是上天之王。是来考验你的。”听到此话，兔子说，就算是天上之王，也不能阻拦自己。天上之王对要把自己全部奉献给他人的兔子的心地赞叹不已，希望把自己的一切都给别人。他为了把兔子的利他之心公之于世，抓住山捏出汁来，在月球上画上了兔子的形象。这就是月球上有兔子图案的原因。 这是出自《般若心经》的佛祖前世故事之一，这里的猴子、狼、水獭是佛祖珍爱的三个徒弟，兔子是佛祖自己。用握住山挤出的汁水做颜料，在月亮上画出兔子的形象，这种想法看似虚幻，但即便如此，这个故事作为关于款待他人和布施的寓言，也毫不逊色。这则寓言故事通过动物们争先恐后地招待饥饿的人、竞相款待邻居是多么宝贵和符合伦理。画有兔子的月亮今天还在照亮世间。这就是世界能够光明而美丽的原因。 文学评论家·全北大学教授

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