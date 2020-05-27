中美矛盾中人民币大幅贬值，无法避免流弹的韩国经济. May. 27, 2020 07:40. . 中国人民币汇率出现了1美元兑换超过7元人民币的所谓“破七”。中国央行——中国人民银行25日公布了人民币对美元汇率中间价报7.1209元，较前一交易日上涨0.38%。1美元兑人民币7元被认为是心理防线，去年8月中美贸易战激化时发生“破七”后，美国立即将中国列为汇率操纵国。 中国提高人民币汇率可以解释为，继贸易战争之后，又针对最近美国在香港国安法、新冠病毒发源地矛盾上的波浪式进攻采取了反击措施。一直有观测认为，如果美国施加压力，中国将提高人民币汇率，即通过降低本国货币价值来提高出口竞争力。 当然，随着中国宣布将实施1000万亿韩元的大规模经济扶持，将增加货币量、扩大财政赤字的方针，人民币价值自然下跌，这一方面是存在的。在两国关系友好时，双方可能会互谅互让，但从中美矛盾几乎走向极端来看，美国很有可能认为迫切需要扩大出口的中国积极引导了货币贬值。 随着今年1月15日首轮中美贸易协议的达成，去年8月的指称汇率操纵国的问题被解除。人们担心，如果美国以此次“破七”为契机再次对中国亮出指定汇率操纵国的牌，好不容易签署的贸易协议将成为一纸空文，中美矛盾有可能进入被称为汇率问题的敏感局面。 韩国是可能受到美中汇率战争流弹的代表性国家。由于对外依存度高，尤其是偏向美中的贸易结构，不稳定的汇率对于韩国企业和政府来说都是相当困难的因素。眼下，由于与人民币的同步现象，韩元的弱势会对出口竞争力有所帮助，但也有可能导致美元从韩国国内资本市场流出，金融市场发生动摇。 但即便如此，也并不存在马上有用的应对方案。政府应该密切监控外汇市场，毫不懈怠地在国际上允许的范围内积极介入外汇市场。哪怕是防范这种困难的来临，也必须通过在平时确保企业的对外竞争力和财政健全性，构筑起阻断外部风浪的防波堤。

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