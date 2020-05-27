KOSPI指数时隔2个半月再次突破2000点大关. May. 27, 2020 07:40. by 李建赫 gun@donga.com. 韩国综合股价指数(KOSPI)上升1%以上，时隔2个半月重新站上2000点。随着世界各国相继克服新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的冲击，表现出恢复经济活动的动向，亚洲主要股市也呈现出上升趋势。 26日，韩国综合股价指数比前一个交易日上涨35.18点(1.76%)，以2,029.78点收盘。继前一交易日上涨1.24%后，连续两天涨幅超过1%。综合股价指数以收盘价为基准超过2000点是自3月6日(2,040.22)以后的第一次。KOSPI大将股三星电子上涨了0.82%，SK Innovation(14.15%)、三星SDI(11.49%)、LG化学(6.29%)等市价总额上位股中，因新冠肺炎疫情股价大幅下跌的证券都显示出走强势头。 机构投资者买进价值3420亿韩元的股票，带动了股价的上涨。外国人也净买入了100亿韩元股票。相反，个人投资者的净抛售额达4810亿韩元。科斯达克指数(KOSDAQ)也比前一个交易日上涨9.22点(1.28%)，以729.11收盘，再次超过了年中最高值。 随着世界各国采取缓解新冠肺炎疫情封锁的措施，人们期待经济不久之后马上恢复正常，股价也随之上涨。日本在宣布提前解除紧急事态后，日经平均股价上涨了2.55%。中国上海综合指数也上升了1.01%，比起美中矛盾，更期待随着新冠肺炎疫情的平息能带来世界经济的恢复。 当天在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率比前一天下降9.9韩元，以1美元兑换1234.3韩元收盘。这可以解释为，由于对景气恢复的期待心理，对韩国等新兴国家货币的投资心理正逐渐复苏。

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