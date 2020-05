新西兰总理电视直播时遇地震,淡定调侃后继续受访. May. 26, 2020 07:40. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 新西兰总理杰辛达•阿德恩(40岁•女)在遭遇里氏5.9级地震的情况下,仍不慌不忙地继续接受采访,引起了人们的热议。 据英国《卫报》等媒体25日(当地时间)报道,当天上午8时左右,新西兰首都惠灵顿一带发生了5.9级地震。恰巧,正在惠灵顿国会大厦接受当地电视台直播采访的阿德恩总理,面对突如其来的震动,仍处变不惊。 阿德恩总理看到建筑物开始晃动,便环顾四周,然后说:“我们这里刚发生地震…..震得颇厉害,你可看看我身后的东西在晃动。”地震持续了约15秒时间,此间她面带微笑地说:“我们安好。我不是站在吊灯下,我身处的建筑也似乎很稳固。”,让主持人放心。 据新西兰地震观测机构介绍,震央位于距离惠灵顿约1小时车程的北岛莱文市。据悉,震源深度37公里,惠灵顿全境均有震感。据《卫报》报道,首都内的列车短暂停运,上班路上出现了一些混乱,但没有人员伤亡的报告。新西兰位于被称为“火环(Ring of Fire)”的环太平洋火山带,地震频繁。 2017年出任总理的阿德恩因采取迅速关闭国境等措施,在新型冠状病毒感染危机中也受到了关注。

