SK Planet：提供二手手机行情查询-销售服务. May. 26, 2020 07:40. by 申武庆记者 yes@donga.com. SK Planet 25日表示，可以在“糖浆钱包（Syrup Wallet）”应用程序(app)上查询和销售二手手机行情。在应用程序内的“内金融”进行本人认证，登记智能手机后诊断性能，就可以根据相关结果获得行情情报。 性能测试要求用户打开Wi-Fi、蓝牙、位置信息系统(GPS)，并获得前•后摄像头的拍摄权限，通过在液晶画面上快速实现手指多重接触(多点触控)的方式，安装在应用程序上的软件可以快速测试各自的功能。SK Planet与拥有性能检验解决方案的创业公司Palmcooperation联合企划了服务。确认行情后，如果选择配送方法(高端或普通配送)，甚至可以销售。 SK Planet相关人士表示：“将向顾客提供最合适的二手手机销售时间提议、新智能手机开通服务指南、投保信息意见等优惠。”

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