奥布赖恩：“密切注视朝鲜，敦促朝鲜放弃核武器”……反复三次警告. May. 26, 2020 07:40. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、申娜莉记者 lightee@donga.com,journari@donga.com. 在朝鲜提及“加强核战争遏制力”后，美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布赖恩再次警告称“正在密切注视朝鲜”，一度沉寂的朝美矛盾出现再次点燃的迹象。 奥布赖恩当地时间24日在接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时，对朝鲜进行了三次警告，其核心内容是敦促朝鲜“放弃核计划”、“正在密切注视朝鲜”。他强调，美国不仅关注公开的情报，也关注从情报机关出来的朝鲜全部动向。这与他在此前接受媒体采访时强调的原则性表态“美国愿意继续同朝鲜对话”相比，变得更加敏感。 也有分析认为，奥布赖恩表示，“将观察来自朝鲜的情报，根据动向调整（calibrate）我们的应对”，这意味着在最坏的情况下，美国可能会考虑武力应对。也有分析认为，这与美国战略司令部司令查尔斯·理查德20日公开“2020年司令构想和意图”时的表态相类似。理查德当时两次提及，“如果战略遏制失败，将采取‘决定性应对措施’”。 但是，专家们指出，没有必要过于扩大解释。峨山政策研究院副院长崔刚（音译）表示：“朝鲜使用了扩充战略武器能力、加强核战争遏制力等措词，美国也不能坐视不管”，“但这并不意味着，‘将干点什么’‘将采取极端（不惜全面战争）方案’。”韩国外国语大学客座教授尹德敏（音译）也解释道：“虽然不能完全排除军事手段，但应该看作是在展示我们将根据朝鲜的反应采取行动的意志。” 同时，美国也打开了与朝鲜进行对话的可能性。奥布赖恩说，“过去三年半来，（美国）一直避免了同朝鲜发生冲突”，并提到了特朗普总统对朝鲜国务委员会委员长金正恩的“卓越外交”。他提到了朝鲜重新进入世界和优秀的经济以及朝鲜放弃核武器时能得到的回报。特别是在因新冠疫情危机朝中贸易减少、朝鲜经济可能受到打击的情况下，这算是向朝鲜抛出的“胡萝卜”。 对于即将在年底举行总统选举的特朗普政府来说，除了以这种方式管理局势、阻止朝鲜挑衅之外，别无其他妙招。被“新冠疫情防控失败责任论“困扰的特朗普总统，不大可能试图与朝鲜进行交易，因为这可能会招致反效果。特朗普政府相关人士表示，“根据朝鲜如何做出反应，我们的应对也会有所不同”，“但现在朝鲜尚未付诸实际行动，因此我们暂时先观察其动向”。 有预测称，朝鲜为了在美国总统选举前得到特朗普政府的让步，可能会打出“展示式挑衅”牌。前国际原子能机构副总干事奥利·海诺宁当天在接受“美国之音”广播电台采访时分析称：“朝鲜为了成功实施加强核战争遏制力的计划，会故意采取吸引敌人注意和引导分析的行动。”尹德敏教授也预测称，“朝鲜可能会利用通过老剧本（old playbook）进行一场挑衅，利用局势动荡，试图与美国讨论核问题”。

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