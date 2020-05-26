可疑的征服史. May. 26, 2020 07:40. by 李恩澤 nabi@donga.com. 伊本·赫勒敦（1332∼1406）是活跃于14世纪的伊斯兰政治家和历史学家。他的祖先是也门人，自己出生在突尼斯。他在北非的伊斯兰王国和曾进军西班牙的穆斯林王朝格拉纳达王国担任过政治家。他留下的最好的著作是《历史绪论》。该书本来是要叙述人类文明史的，也许是太庞大的工作，没有完成。他是伊斯兰知识分子，在正统学者家庭中成长，但他具有合理的知性，让人无法相信他是14世纪的人物。他对古代社会和宗教神话的尖锐批判超过了17世纪启蒙主义知识分子的水平。 如果“伊斯兰国”（IS）之类僵硬的伊斯兰原教旨主义者们具有伊本·赫勒敦程度的知性，世界该有多好？《历史绪论》中有这样的故事。在也门有一个叫图巴王朝的小国。公元前6世纪波斯帝国的鼎盛时期，图巴有一位名叫阿萨德·阿布·哈立卜的国王。他同时送三个儿子远征。其中两个儿子抢劫了伊朗地区，并进攻到了中国。他的一些部下留在在西藏。小儿子进入拜占庭地区，并在收服该地区后回到自己国家。也门人似乎为此感到自豪，但伊本·赫勒一针见血地指出。在当时的战争中，如果没有所谓的“当地调配”的掠夺，就不可能进行远征。更何况，要想进军中国，必须收服包括波斯在内的中间许多国家。但是，并没有任何证据表明图巴征服了这些地区。 尽管如此，人们仍然沉浸在自豪的历史之中。也有人说，这只是历史，又有什么关系？但是，在沉醉于这种历史的瞬间，理性就会屈服于感性，知性就会像因药物中毒一样变得僵硬和退化。那么，能不能对生活中的许多事情作出正确的判断和决定呢？乍一看与实际生活毫无关系，但感性历史的真正危害就是这个。 历史学家

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