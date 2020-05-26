交响乐界打破漫长的冬眠 伸了个懒腰. May. 26, 2020 07:40. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，长期处于冬眠状态的韩国交响乐团将逐一与粉丝们见面。 本月回归舞台的信号于21日被KBS交响乐团切断。KBS交响乐团虽然因协奏者入境等问题取消了当天的定期演奏会，但取而代之的是在首尔艺术殿堂音乐大厅举行了特别音乐会《献礼》，以此来满足管弦乐爱好者长时间的渴望。大邱市立交响乐团常任指挥朱利安•科瓦切夫和小提琴演奏家金春素利合作演奏了门德尔松小提琴协奏曲、德沃夏克第九号交响曲《新世界》等。门票销售金额将全部捐赠给正在全世界与新冠肺炎病毒进行斗争的“无国界医生协会”。 30日，富川爱乐乐团将在常任指挥朴永民的指挥下，在艺术殿堂音乐厅演奏马勒的交响乐歌曲集《大地之歌》。这是一部将中国唐宋时代汉诗翻译成德语的歌词配上曲调，歌颂时间的无常及人与自然的和谐的作品。女中音歌唱家李亚京和男高音歌唱家金载亨将联袂演出。 由郑治勇艺术总监执棒，大提琴演奏家文泰国协奏的《浪漫的解释I》音乐会将于下月3日在艺术殿堂音乐厅举行。国乐和管弦乐队相遇的金泽洙《Dub Sanjo》、夏尔•卡米尔•圣桑的第1号大提琴协奏曲、柴可夫斯基的《曼弗雷德交响曲》。《曼弗雷德交响曲》被认为是柴可夫斯基后期的幕后杰作，该作品表现了拜伦的剧诗，描写了陷入自我怀疑，在瑞士山中流浪的主人公。据悉，圣桑的第1号大提琴协奏曲改变了大提琴这一乐器的地位，是传奇大提琴演奏家巴勃罗•卡萨尔斯最爱的协奏曲。 水原市立交响乐团由艺术总监崔熙俊指挥，将于下月4日在京畿水原SK艺术中心大演出场演奏代表苏联的作曲大师肖斯塔科维奇的第7号交响曲《列宁格勒》。该作品形象地描写了列宁格勒(现圣彼得堡)大攻防战，它曾造成400多万人丧生，被认为是第二次世界大战最大的悲剧之一。 这些演出全部按照“保持社会距离”的方针，要求观众隔席而坐。观众们在进入演奏会场后还要继续戴上口罩。 另外，首尔市立交响乐团根据协奏者入境问题等决定取消原定于本月29日举行的定期演奏会，取而代之的是由音乐总监奥斯莫•本斯克指挥的“非面对面在线演唱会”。演出将在YouTube“首尔市立交响乐团”频道进行直播。应音乐总监本斯克的要求，该音乐会将采用“在舞台上保持距离”的方式，演奏者在舞台上保持适当距离进行演奏。据此，管弦乐团的编成也将维持小规模，大编曲将无法演奏。 首尔市立交响乐团计划马上公开节目内容，并计划公开今后的日程是否适用于“在舞台上保持距离”。

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