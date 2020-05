“The Match”胜者老虎伍兹决定将2000万美元奖金全部捐出. May. 26, 2020 07:41. by 李憲宰 uni@donga.com. “高尔夫皇帝”泰格•伍兹(45岁)和常年竞争对手菲尔•米克尔森(50岁•以上美国)。两位选手的对决本身足以吸引球迷们的关注。更何况,美国人最狂热的美国职业橄榄球联盟(NFL)的“活着的传奇”佩特•曼宁(44岁)和汤姆•布雷迪(43岁)也加入了这场对决。 25日,在美国佛罗里达州的奖牌得主高尔夫俱乐部(Medalist Club,72杆)举行的《The Match: Champions for Charity》似乎更像是一场表演。 作为克服新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的慈善比赛而举行的此次对决原计划筹集1000万美元的基金,用于克服新冠肺炎疫情。但是,加上精彩的比赛和参赛选手们的口才,共募集到了2000万美元(约249亿韩元)的捐款。因为观看比赛转播的球迷纷纷在网上捐款。 当天,伍兹/曼宁组合以1洞优势战胜了米克尔森/布雷迪组合。赛后伍兹说:“能为这些遭受严重损失的人攒这么大一笔钱,是一件很棒的事情。这是我们应该做的事情。” 2018年11月,两人在美国拉斯维加斯举行的首次邀请赛对决中,伍兹在延长赛中败给了米克尔森。但是在离自己家很近的地方举行的此次对决中,伍兹成功雪耻。 和击球对决一样有趣的是两人的口才对决。在从开球到推杆只能用同一支球杆击球的5号洞(4杆),伍兹用4号铁杆3次击球后把球送上果岭。于是,在第三次击球前,米克尔森要求伍兹在果岭上的球位上做个标记,对此,伍兹问道:“能用美国公开赛奖牌来标记吗?”米克尔森在四大大满贯赛事中唯独没有获得过美国公开赛的冠军。对此,米克尔森回应说:“我也有好几枚银牌(获得亚军)。”米克尔森在美国公开赛上足足获得过6次亚军。伍兹还开玩笑说:“只要米克尔森的球打中我的球,我就把该洞拱手让出。”但米克尔森用6号铁杆击出的球只差几十厘米,稍稍偏出伍兹的球。 决定胜负的是“传说中的四分卫”对决。与伍兹搭档的曼宁在4号洞(3杆)和6号洞(4杆)打出小鸟球,引导了比赛的气氛。伍兹组在以四人四球赛(利用各自的球进行比赛,成绩更好的组赢得该洞胜利)方式进行的前9洞中领先了3个球洞。 布雷迪在7号洞(5杆)还剩100码时打出的第4杆直接灌入了球洞(小鸟球)。但是在从球洞试图取出球时,布雷迪的裤子臀部位置撕破了。他笑着说:“挥杆时旋转动作好像有点过头了。” 米克尔森/布雷迪组合各自开球后,选择了落在更好位置的球,两人轮番击球,在后九洞将双方的差距缩小到两个球洞。特别是在11号洞(4杆),米克尔森把球打到果岭后方边缘后,布雷迪成功推入了老鹰球推杆。 当日,四位选手为了“保持距离”,都各自开起了卡丁车,赛后两人互致碰拳问候。米克尔森/布雷迪组合在11号洞打出老鹰球后,两人也没有进行击掌庆祝,只是隔空比划了一下。

