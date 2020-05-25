税金+退休金+保险费等国民负担金首次突破每人1000万韩元. May. 25, 2020 07:43. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 据调查，去年国民人均缴纳的税金和各种社会保障摊付费(social security contribution)等国民负担金首次超过了1000万韩元大关。据预测，低生育、老龄化导致的福利需求扩大，国民负担额的增加速度将进一步加快。 24日，未来统合党议员秋庆镐分析了年度国税和地方税、社会保障摊付费缴纳额等，结果显示，去年人均国民负担金为1014.1万韩元。去年税收收入为384.8万亿韩元，再加上4大公共年金(国民年金、公务员年金、军人年金、私学年金)和雇用保险、产业灾害补偿保险、健康保险、老人长期疗养保险等社会保障摊付费139.6万亿韩元之后，然后除以去年的国民人数就得到了该数值。 人均国民负担金每年都在增加。2013年为688.5万韩元，2014年为720万韩元，2017年906.3万韩元，2018年981.7万韩元，去年突破了1000万韩元。将国民负担金除以国内生产总值(GDP)的国民税捐负担率(presidents' burden rate，简称国民负担率)在去年达到了27.4%，创下了历史最高值。国民负担率也在逐年上升，2017年为25.4%，2018年为26.8%。专家们预测，最近增加的福利政策等会使国民负担金在短期内持续增加。

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