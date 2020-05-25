美国新冠肺炎死亡人数逼近10万，《纽约时报》头版刊登1000人的讣告. May. 25, 2020 07:44. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 在美国新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)死亡人数接近10万人的情况下，《纽约时报》(NYT)24日在头版刊登了1000人的讣告，这一人数相当于美国国内新冠肺炎死亡人数的1%左右。其宗旨是要看“人”而不是“数字”。 《纽约时报》在该版面上刊登了题为《美国10万人死亡，无法估量的损失》的头条，并配上了“他们不只是名单上的名字，他们即是我们”的副标题。讣告以美国国内最早的新冠肺炎死亡者帕特里夏•达乌德开始。各自的名字后面还附有“笑容满面的曾祖母”“几乎没有时间享受新婚的妻子”等简短的说明。 《纽约时报》负责图片设计的副局长西蒙•兰登表示，“读者和内部成员对死者单纯用数字表达感到疲劳。他们希望通过刊登死者姓名来表现个人悲剧。” 在悲剧不断发生的情况下，美国总统唐纳德•特朗普重新开始了高尔夫运动。据彭博社报道，特朗普总统23日上午在距离白宫30多分钟车程的弗吉尼亚州斯特林的自家高尔夫球场“特朗普国家高尔夫俱乐部”打了3个半小时的高尔夫球。这是他3月8日前往佛罗里达州西棕榈滩的“特朗普国际”高尔夫球场后时隔76天再次来到高尔夫球场。当天特朗普总统及其一行也没有戴口罩。 《华盛顿邮报》(WP)分析说，这表明了特朗普放宽移动控制令，恢复经济活动的决心。特朗普总统于22日召开了本不在计划之内的记者会，他强调说，“把小教堂和教会、犹太教堂、清真寺确定为提供必备服务的场所。”美国受灾最严重的纽约州也表示，23日一天的死亡人数降至84人，为3月24日以来的最低水平，并将恢复部分经济活动。但是，《华尔街日报》(WSJ)报道说，随着纪念日(显忠日•25日)假期的到来，市民们涌向海边等人流密集地，确诊患者再次剧增的可能性进一步增大。

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