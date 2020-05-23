视障人士旅美韩裔女高中生被名门普林斯顿大学录取. May. 23, 2020 08:26. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 旅美韩裔视障人士高中生李英恩(美国名朱丽安娜•李•19岁•照片)克服残疾被美国名牌大学普林斯顿大学录取的事实迟迟才被公开。她是曾担任过全国经济人联合会常务副会长等职务的经济界元老、前西江大学校长孙秉斗(79岁)的外孙女。父亲是三星电子北美总管法务支援组组长李钟哲(52岁)，母亲是孙前校长的次女孙有基(47岁)。 患有重度视觉障碍的李某上个月23日在社交媒体上公开了自己被普林斯顿大学录取的消息。目前她就读于纽约附近的新泽西州德马雷斯特所在的北部山谷(Northern Valley)高中12年级，最近被选为美国教育部选拔的“总统奖学金获得者”。这是1964年引进的制度，在美国全境最多可选拔161名学生。 李某去年还被选为美国最高权威的奖学制度“库利奇奖学金获得者”。该奖学金的名字取自美国第30任总统卡尔文•库利奇(calvin coolrige)总统的名字，并向被选拔的学生支援4年的大学学费和住宿费。李某在2017年和导盲犬“鲇鱼”被拒绝出入访问的饭店后，成立了名为“视觉障碍人士的完全接近(VITA)”的团体。该团体旨在为新泽西的视觉障碍青少年构筑网络，为他们做志愿服务。

한국어