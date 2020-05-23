“海上扇动的翅膀”惹来的灾难. May. 23, 2020 08:02. . 俗话说：“中国北京的蝴蝶扇动翅膀，下个月会在美国纽约掀起风暴。”这就是“蝴蝶理论”，看似毫无关系的细微的翅膀扇动，其带来的影响越来越大，最终可能成为给地球另一端带来风暴的原因。看似无关紧要的现象，从去年年底到今年春天，给全世界带来了灾难。这就是被称为“大海扇动的翅膀”的海水异常高温现象。 印度洋东边海平面凉爽、西边海平面温暖的现象称为“偶极”（dipole）现象。通常每16年都会出现一次偶极现象，去年底印度洋东部和西部的海水温度差达到了极其严重的2度左右。 如果印度洋发生偶极现象，印度洋东部海域和东非、中东南部的阿曼、也门地区将成为低压地区。那么那里就下大雨。饱受干旱之苦的索马里和埃塞俄比亚连降大雨，随后引发洪水，造成数十万人受灾。另外，随着大雨不停，沙漠蝗虫开始大量繁殖。在南部也门和阿曼繁殖的大规模蝗虫移动到东非、巴基斯坦和印度，造成了巨大的损失。以印度为例，555万公顷的耕地被夷为平地，造成约1700亿韩元的经济损失，肯尼亚105万公顷的耕地变成了荒地。 印度洋偶极现象以较高的海水温度引起欧洲的高温现象，这种高温随偏西风流入中国和韩国。这也是去年12月至今年2月韩国冬季异常温暖的原因。此外，印度洋偶极现象还激活了印度季风，给巴基斯坦、印度北部和喜马拉雅地区带来大范围雨雪天气。这个地区冬天本不下雨，但今年却下了比往年多2倍到80倍的雨雪。今年初，在尼泊尔安纳普尔那发生了登顶的4名韩国教师因雪崩而失踪的悲剧。教师们虽然选择了雪崩少的季节，但由于印度洋偶极现象带来的大量降雪，导致山体滑坡，最终酿成惨祸。 印度洋偶极现象也给澳大利亚的大型山火火上浇油。偶极在印度洋东部制造低压部，但在印度洋以南的澳大利亚形成了高压部。澳大利亚随着高压部的产生，在酷暑的同时，也遭遇了干旱。在堪培拉等地高达49度的酷暑中，始于2019年9月的澳大利亚山火一直持续到今年年初。仅山火危害最严重的新南威尔士州就有约400万公顷的绿地化为灰烬，10多亿只短尾袋鼠等野生动物牺牲。 海平面温度上升这一大海的小小翅膀扇动，就会发生气象灾难，由此来看，不免令人害怕，一旦发生强烈的大洋厄尔尼诺现象，又会发生多大的灾难。因为现在海水温度比过去上升，厄尔尼诺也不会再是以前的水平。

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