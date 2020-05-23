中美全方位霸权战打响……韩国应确立生存战略. May. 23, 2020 08:02. . 美国和中国以新冠疫情为契机，正式展开了包罗政治、外交、安保、经济等的全面对决。美国白宫当地时间21日在向国会提交的报告中称，“中国经济、政治、军事力量的扩大损害了美国的利益和世界各国的主权”，“有必要从根本上重新考虑过去20年间美国的对华政策”。中美矛盾正在超越对新冠疫情的责任论和经济战，走向长期霸权战。 世界第一和第二经济大国美国和中国，自特朗普政府上台以来一直露骨地挑起贸易纠纷，但最近围绕新冠疫情的责任，双方发生正面冲突，互相指称“恶劣的独裁政权”“彻底疯了”。在中国全国人民代表大会提出制定“香港国家安全法”后，美国表明了强硬应对方针，战线逐渐扩大。 美国是韩国的外交安保同盟，但在经济领域，韩国对华出口居第一位，对美出口居第二位。此前，韩国在美中之间一直维持着战略模糊性，但二选一的压力越来越大。美国提出“经济繁荣网络（EPN）”，要求建立把中国排除在外、安保上可以信任的国家共同重新建立全球供应网，向韩国施压要求参与。对于每年向中国华为公司出口10万亿韩元以上半导体的韩国企业也施加了中断出口的压力。对于安保依赖美国、经济依赖中国，维持“安美经中”结构的韩国来说，这是巨大的考验。这不得不让人想起因萨德（THAAD，末段高空导弹防御系统）事件而使经济遭受重创的噩梦。 但是韩国政府在美中新冷战时代是否做好了应对准备还是个疑问。令人担心的是，韩国政府是否在缺乏后新冠时代全球外交、安保、经济的概论的情况下，只关心南北关系和中国国家主席习近平访韩等。韩国政府事实上宣布废除应对朝鲜炸沉天安舰的“5·24”措施后，美国立即表示“应该与无核化的进展步调一致”予以叫停等，韩美间甚至出现了微妙的冷气流。 韩国外交部去年成立了应对美中矛盾的外交战略协调会议，但今年以来一次也没有举行。反而，文在寅总统在就任3周年在记者会上强调，不能只期盼朝美对话，应该做南北之间可以做的事情。在经济对中国高度依赖的情况下，如何化解美国的EPN压力，习主席年内的访韩是否会成为进一步的紧张因素，需要政府重新审视外交经济战略。

한국어